Por O Dia

Publicado 16/06/2021 11:14

Em live com Jojo Todynho no Instagram, que aconteceu nesta terça-feira (16), a eterna Rainha dos Baixinhos comentou sobre o que pensa em relação ao casamento de sua filha, Sasha Meneghel, com o cantor João Figueiredo. Embora não ligue para oficializar união, Xuxa afirma que respeita a decisão de Sasha de fazer diferente dela.

"Todo mundo sabe que eu sou uma pessoa que não me casei e que não é a favor de assinar um papel pra dizer que ama alguém. Mas eu sempre fui a favor das pessoas fazerem o que elas querem. E a minha filha quis casar, quis assinar o papel e está feliz da vida. Ela só sente falta de uma festa que a gente não pôde fazer por causa da pandemia, pra ter todas as pessoas que ela gosta ao lado dela. Mas todo mundo entende que isso não foi possível", disse Xuxa.

Sasha e João se casaram no último dia 22, em cerimônia restrita para familiares e amigos mais próximos, que aconteceu na mansão de Xuxa, em Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio. Dias antes o casal trocou alianças em cerimônia no civil.