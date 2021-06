Raquel Pacheco, a Bruna Surfistinha, está grávida - Reprodução de internet

Por O Dia

Publicado 20/06/2021 19:35 | Atualizado 20/06/2021 19:36

Raquel Pacheco, conhecida como Bruna Surfistinha, fez um longo desabafo sobre a gravidez. A empresária está à espera das gêmeas Elis e Maria e falou, no Instagram, sobre a mudança radical que está passando ao longo da gestação.

"A maternidade exige que nos tornemos nossa melhor versão, não temos como fugir disso. Quando houve a confirmação da gravidez, logo senti o chacoalhão que a vida me deu, como se me dissesse: 'Aí está a realização do seu sonho, agora mude, se transforme, renasça!'", escreveu.

Eu sabia que não poderia continuar sendo a mesma dali em diante. O processo de desconstrução, de morte e renascimento, para nascer uma mãe, é doloroso (...). Entendi o motivo de ter ouvido de tantas mulheres o quanto que se sentiram sozinhas durante a gestação. Podemos estar cercadas por pessoas que amamos, mas não deixa de ser uma fase solitária em vários momentos (...). Quero que minhas filhas aprendam com amor tudo o que tive que aprender com dor".

"Estarei presente em cada conquista delas. Quero ver os primeiros passos, as ajudarei a caminharem sem grandes tombos no chão e na vida. Também estarei presente nos momentos ruins, quero que sintam meu abraço forte e confortante quando se decepcionarem com alguém ou com algo que não deu certo. Receber um abraço de mãe-ursa-leoa em momentos difíceis, faz falta quando não existe, mas elas terão sempre que for necessário".







