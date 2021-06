Carlinhos Maia e Wesley Safadão - Reprodução

Por O Dia

Publicado 21/06/2021

Rio - O que rolou, aqui? Durante a live do 'Arraiá do Safadão', no último sábado, Carlinhos Maia revelou que reverteu o procedimento de harmonização facial realizado por ele. Mas, além disso, o comediante sugeriu Wesley Safadão que fizesse o mesmo.

"Essa harmonização que você fez eu fiz também, viu? Mas eu desfiz depois. Vou te passar o número do médico. Ele é ótimo, meu filho. Do mesmo jeito que ele bota, tira. Vai por mim, porr*", disse Carlinhos, deixando Safadão levemente desconfortável.

O profissional responsável pelo procedimento, no entanto, adorou ser elogiado por Carlinhos e postou o vídeo do momento em suas redes sociais.

