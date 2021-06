Gabi Martins e o avô - Reprodução

Publicado 23/06/2021 10:56 | Atualizado 23/06/2021 10:58

Rio - A cantora e ex-BBB Gabi Martins usou seu perfil oficial no Twitter para desabafar com os fãs sobre a morte do seu avô na manhã desta quarta-feira (23).

Gabi Martins disse que pressentiu o falecimento do parente ao acordar "do nada". "Acordei 6:35 do nada, Tierry me abraçou,sempre acordo mais tarde em Salvador, não consegui dormir, minha prima liga 6:37 falando que meu Vô faleceu.", disse Gabi.

A ex-BBB 20, que namora o cantor baiano Tierry, publicou um vídeo com momentos ao lado do avô e pediu para Deus cuidar dele. "Mais um anjinho pra me proteger de longe… te amo vô pra sempre (...) A gente sente, o corpo sente. Deus cuida bem do meu avô", completou Gabi Martins, que recebeu milhares de mensagens de apoio dos seus fãs pelo Twitter.

Mais um anjinho pra me proteger de longe… te amo vô pra sempre pic.twitter.com/LkFHF5Ukzo — Gabi Martins (@gabimartins) June 23, 2021

Quantas vezes você disse eu te amo hoje? Sabe que pode ser o último? Pensem nisso pic.twitter.com/XXXSu8Fxcl — Gabi Martins (@gabimartins) June 23, 2021