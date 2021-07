Lucas Lucco - Reprodução

20/07/2021

Rio - Lucas Lucco usou as redes sociais, nesta segunda-feira, para comemorar a reversão total da harmonização facial. O cantor contou que ficou insatisfeito com o procedimento e mostrou que é possível revertê-lo. E ainda comparou fotos do rosto com harmonização e sem o procedimento.

"Ô, galerinha, tudo bem? Ela foi a responsável por tirar aquela harmonização que acabei não gostando e a gente tirou 100% do produto que tinha. E agora a gente só vai fazer uns ajustes", começou ele.

"Comecei a me reconhecer mais, a gostar mais da minha aparência já faz uns meses. Então, pro pessoal que pergunta, eu estou muito satisfeito. Assim que a gente conseguiu retirar todo o produto, consegui voltar com minhas expressões normais", prosseguiu.

"Estou me sentindo bem melhor! Agora vou manter somente os cuidados essenciais. Se olhar no espelho e se sentir bem não tem preço, né? Então, fiquem tranquilos, viu? Dá, sim, pra reverter uma harmonização que você não tenha gostado", finalizou.