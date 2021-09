Gil do Vigor - Reprodução

Publicado 08/09/2021 09:15

São Paulo - Gilberto Nogueira fez uma série de stories nesta terça-feira, a caminho do curso de PhD em Economia, nos Estados Unidos, para falar sobre as comemorações do Dia da Independência no Brasil. "Independência é ter comida, independência é poder viver, ter respeito, liberdade", falou no vídeo em que publicou no Instagram.

O ex-participante do Big Brother Brasil 21 também aproveitou a oportunidade para enfatizar a respeito da violência que pessoas LGBTQI+ sofrem no Brasil: "Independência é a gente viver em um País em que a violência não mata os LGBTQI+ a todo o momento como se fossem brinquedo. Independência é a gente ser feliz, ter roupa, ter emprego e ter condições de viver dignamente".

Gil do Vigor, como ficou conhecido, garantiu que vai se empenhar nos estudos em território norte-americano e tentará ajudar os brasileiros. "Eu vou me matar de estudar e de alguma forma e vou ajudar nosso País", concluiu o ex-participante do BBB 21.