Após terminar casamento, cantor Munhoz troca beijos com nova namorada

Rio - O cantor Munhoz prestigiou a gravação do DVD do grupo de pagode Sambalove, em São Paulo, na noite desta terça-feira. O sertanejo assumiu o romance e trocou beijos com sua nova namorada, a engenheira agrônoma Alana Neto. A primeira aparição pública do casal acontece oito meses após o fim de seu casamento com a nutricionista Rhayssa Carvalho, com quem ele se casou em fevereiro de 2020. O cantor Mariano, que faz dupla com Munhoz, também prestigiou o evento ao lado da namorada, Jakelyne. Naldo Benny e Ellen Cardoso, a Mulher Moranguinho, também compareceram ao show.

