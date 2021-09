Rafael Vitti - Reproudção/Instagram

Publicado 08/09/2021 12:50

Rio - Rafael Vitti deu um bom dia diferente na manhã desta quarta-feira. O marido de Tata Werneck compartilhou, no Instagram, uma foto em que aparece sem camisa e com a calça baixa. Mas quem roubou a atenção foi a pequena Clara Maria no fundo da imagem.

"É biscoito, é bolacha ou é bom dia?", brincou o ator, de 25 anos, na legenda da publicação. Nos comentários, os seguidores deixaram muitas mensagens. "Bom dia com bixxxxcoito", respondeu uma fã. "A outra lá no fundo roubando a cena, perdão, Rafa", comentou outra. "Só tive olhos pra Clarinha", disse mais uma.