Sertanejo Matheus presenteia esposa, Paula Aires, com carro avaliado em R$ 500 milReprodução/Instagram

Publicado 08/09/2021 11:29 | Atualizado 08/09/2021 11:33

Rio - Paula Aires ganhou um super presentão do marido, o cantor sertanejo Matheus, da dupla com Kauan: um carro avaliado em R$ 500 mil. Ela compartilhou a novidade, nesta terça-feira, em seu Instagram e deixou os fãs animados.

Primeiro, Paula compartilhou uma foto do veículo importado, que é da marca Porshe. Depois, anunciou que ia dar o primeiro passeio com a família no carrão. "Primeiro rolê no meu carro novo em família", contou ela, feliz da vida.