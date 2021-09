Rafa Brites mostra barriguinha de gravidez ao deixar filho na escolinha de natação - Ag. News

Publicado 08/09/2021 13:29

Rio - Rafa Brites, de 34 anos, exibiu sua barriguinha de quatro meses de gravidez ao deixar o filho, Rocco, na escolinha de natação, em São Paulo, na tarde desta quarta-feira. A apresentadora está esperando seu segundo filho com Felipe Andreoli. Na terça-feira, Rafa contou no Instagram que sentiu o bebê mexer pela primeira vez.

Durante essa nova gestação, a apresentadora passou por um sufoco ao tentar ajudar o filho mais velho, que estava passando mal. Ela escorregou no vômito do menino, mas apesar do susto está bem. "Queria falar aqui sobre como realmente as vezes saímos de uma situação ruim agradecendo. Pois bem, ontem estava dormindo com o Rocco na cama - ja não é algo tão comum, ele tem dormido na cama dele - e ele começou a tossir e vomitou muito na cama. Eu peguei ele no colo e sai correndo pro banheiro. Nisso ele vomitou mais pra frente e eu estava correndinho. Bem, escorreguei no vômito. Se eu caísse pra frente, batia a barriga na quina da banheira, pro lado o Rocco bateria a cabeça na privada, de bumbum seria um impacto muito grande e péssimo para uma grávida. Acabou que segurei bem o Rocco, abri um semi espacate com uma perna e a outra torci tipo um Z de um jeito que quando acabou eu tinha certeza que havia quebrado o pé", disse a apresentadora, que foi socorrida pelo marido.