Valesca Popozuda e Laura Keller desembarcam em São Paulo

Rio - Valesca Popozuda e Laura Keller desembarcaram juntas no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, na tarde desta quarta-feira, para a final do reality show "Ilha Record". As amigas se divertiram fazendo várias poses para o fotógrafo no aeroporto. A final da "Ilha Record" acontece nesta quinta-feira e tem Pyong Lee e Any Borges como finalistas. Assim como Valesca e Laura, os outros participantes foram exilados e concorrem ao prêmio de R$ 250 mil que será decidido por votação popular.

