Evaristo Costa Reprodução

Publicado 08/09/2021 14:06

Rio - Após ser demitido da CNN Brasil , Evaristo Costa aproveitou o momento de mudanças para renovar o visual. Nesta quarta-feira (8), o jornalista surpreendeu seus seguidores ao surgir completamente sem barba em uma postagem no Instagram. Além de expressarem o choque com a novidade, alguns fãs também apontaram uma possível indireta para a emissora na legenda da publicação.

fotogaleria

"Foi um LIVRAMENTO", começou o apresentador. Após um longo espaço na legenda da postagem, Evaristo acrescentou: "Ou deveria voltar com a barba imediatamente? Qual sua opinião, por favor?", finalizou. Fãs e amigos elogiaram a mudança, mas também houve quem percebesse um duplo sentido no início da publicação.

"Mensagem subliminar detectada", escreveu um internauta. "Só os fortes entenderão.....sim, foi um livramento", brincou outro seguidor. "Foi um livramento... Duplamente falando! Voa menino", comentou um terceiro.

Após a CNN Brasil anunciar a demissão de Evaristo Costa, o jornalista usou suas redes sociais para desabafar sobre a forma como foi informado do fim de seu contrato com a emissora onde apresentava o programa de documentários "CNN Séries Originais".

"Desde do dia 1º de setembro descobri que não faço mais parte da CNN. Sim eu trabalhava na CNN, mas ao voltar das férias, assistindo a nova chamada de programação da emissora notei a falta do meu programa. Liguei pra saber o motivo e fui informado que ele havia sido retirado da grade e que a empresa não tinham mais interesse nos meus serviços. É do jogo!!! 'Seja feita vossa vontade'. Quando me recuperar do ocorrido dou mais detalhes. Livre na pista", declarou Costa em postagem no Instagram.

Confira o mudança no visual de Evaristo: