Gabi Rippi descobre que Ortega ficou com Gabily enquanto estava com ela Reprodução/MTV

Publicado 08/09/2021 14:27

Rio - O episódio desta quinta-feira (9) do “A Treta Não Tira Férias” serviu para Gabi Rippi lavar a roupa suja da mala rosa com Pedro Ortega. Rippi, que viveu um romance com Ortega depois das gravações do reality, descobriu que o ex ficou com a cantora Gabily enquanto estava com ela.

Gabi Rippi confirmou que viveu um romance com Ortega após as gravações do reality da MTV, mas não deu certo. A influenciadora contou que Ortega enviou uma foto em um quarto de hotel onde aparecia uma mala rosa cheia de maquiagem e calcinhas. A apresentadora Mareu, então, perguntou se a mala era da Gabily, que também participou do "De Férias com o Ex". Assustada, Rippi também questionou ao ex se a cantora era a pessoa que estava no quarto com ele.

"Não era. A gente se viu uma vez aqui fora. Não é dela. A gente se viu aqui fora e mandaram entregar umas coisas na casa dela", se enrolou Ortega. "Já descobri. Fui corna aqui fora e ele quer me cobrar que fui no aniversário do meu amigo. Olha pra mim, você está mentindo", rebateu Gabi Rippi.

Pressionado, Ortega assumiu que ficou com Gabily. "Eu dei uns beijinhos só e ela foi embora. Eu não sei se pode falar isso", tentou consertar Pedro Ortega. "Ele estava comigo nessa época. Palhaça lá [no De Férias], palhaça aqui", lamentou Gabi Rippi no episódio que o iG Gente assistiu com exclusividade.

Pedro Ortega, que já namorou com Carol Portaluppi, também comentou o fim do relacionamento rápido e intenso. Ele sugeriu que Gabi deu “bolo” nele durante uma passagem pelo Rio de Janeiro. "A primeira vez que ela veio foi legal. Ficamos juntos lá na casa e eu estava só com ela. Aí ela me disse que ia tal lugar e voltou 23h. Discutimos, beleza. Aí ela voltou para o Rio e falou que estava comigo. Mas passou uma semana no Rio e a gente não se viu", disse Ortega.

Rippi explicou que estava apoiando uma amiga que tinha acabado de terminar um noivado e, por isso, não deu atenção ao ex, que foi classificado como “boy lixo” durante o episódio. "Minha amiga terminou um noivado e a gente foi para o Rio em função dessa amiga minha. Não tinha como dormir com o Pedro e deixar ela sozinha. Aí mexe com o ego do macho", disparou Rippi.