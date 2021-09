Dani Monteiro saiu da Globo em 2017 - Reprodução

Dani Monteiro saiu da Globo em 2017Reprodução

Publicado 08/09/2021 14:40

São Paulo - Fora da TV desde 2017, quando deixou a Globo, Dani Monteiro usa as redes sociais para propagar discursos a favor do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). A apresentadora é esposa do policial federal e ex-assistente do senador Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ), Felipe Uchoa dos Santos.

fotogaleria

Dani esteve no ato de 7 de setembro a favor do governo e com pautas antidemocráticas em Brasília. Na manifestação, Dani compartilhou um vídeo que surpreendeu colegas de trabalho, como a apresentadora Titi Müller, do Multishow, que disse: "Liberdade de expressão? Imprensa? Opinião? Se você realmente quer lutar por tudo isso, tá fazendo o que aí? Dani do céu. Não é possível".

Na legenda, Dani diz: "Sete de setembro, uma data pra lá de especial, tô aqui com a minha família pra poder mostrar o quanto a liberdade é importante, o quanto a gente ainda precisa lutar por ela. Liberdade de expressão, liberdade de opinião, liberdade de imprensa, gente, liberdade de ir e vir".

Os seguidores da apresentadora estão acostumados a ver publicações da ex-Globo enaltecendo valores da família, bons costumes e liberdade. No perfil, a apresentadora faz um pequeno resumo da trajetória. "O esporte me levou para a TV. A TV me levou para o mundo. E o mundo me fez enxergar o que realmente importa: a família!", diz.

Dani mora com o marido e dois filhos, Maria e Bento, em Brasília há mais de dois anos. Em 2019, Felipe foi nomeado assistente parlamentar sênior de Flávio Bolsonaro, mas desligado do cargo em 2021.

A ligação com apoiadores de Bolsonaro ficou mais próxima recentemente. Na semana passada, Dani foi uma das apresentadoras da CPAC, conferência bolsonarista realizada em Brasília, descrita pelos organizadores como "o maior evento conservador do mundo".

Para divulgar o trabalho, ela escolheu uma foto em que aparece diante de uma bandeira do Brasil. A legenda seguiu o tom ufanista, com as hashtags "verde" e "amarelo".

Dani ficou famosa na Globo nos anos 2000, como repórter de aventura no Esporte Espetacular, além de comandar atrações no BBB e cobrir festivais de música como o Rock in Rio. Ela deixou o Grupo Globo em 2017 e atuou como palestrante e mestre de cerimônias. Antes de ser apresentadora, Dani Monteiro fez sucesso como atleta profissional de windsurfe. A gaúcha foi tricampeã brasileira da modalidade, entre 1996 e 1998.