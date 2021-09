Mara Maravilha e Gabriel Torres - Reprodução/Instagram

Publicado 28/09/2021 07:36 | Atualizado 28/09/2021 13:21

Rio - Mara Maravilha, de 53 anos de idade, nesta segunda-feira, usou o Instagram para rebater as críticas que sofre por se relacionar com Gabriel Torres, de 32, ou seja, 21 anos mais novo que ela. Na publicação, ela disse estar feliz ao lado do cantor e produtor musical.

"Nós verdadeiras mulheres somos flores com pétalas de sororidade! As máscaras tem que cair para a alma evoluir... Tanta gente me fala 'mas, Mara, ele é tão mais novo' ou então perguntam nos comentários das minhas postagens 'ele é seu filho?'. Por que de tudo isso? Será que a diferença de idade realmente é o que importa?", começou ela.

"Por que não me perguntam se estou feliz? Se sou amada, respeitada... Porque para mim o que importa é isso, o amor que recebo, o respeito com que sou tratada... E sim, sou amada, respeitada e muito feliz! Para manter um relacionamento hoje em dia, além do amor é preciso muita vontade de fazer dar certo. Terminar é fácil, começar é mais fácil ainda. Agora fazer durar, enfrentar brigas, opiniões diferentes, só com muita vontade de fazer dar certo", continuou a apresentadora.

"O fácil nunca me atraiu... E não existe fórmula mágica, o que existe é amor, força de vontade e dedicação para que dê certo. Assim vamos construindo a nossa história e a nossa família... Com muita vontade, com muito amor e acima de tudo, com muito respeito", finalizou.



Em 2020, ao lado de Gabriel, Mara adotou um bebê de um ano de idade, o Benjamin, e realizou o sonho de ser mãe. Os dois assumiram o relacionamento em 2015.