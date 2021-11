Marcos Mion e Xuxa - reprodução do instagram

Publicado 04/11/2021 14:53 | Atualizado 04/11/2021 18:44

Rio - Marcos Mion recebeu uma convidada pra lá de especial na gravação do 'Caldeirão', da Globo. Xuxa Meneghel marcou presença na atração com a filha Sasha Meneghel e o genro, João Figueiredo. Eles participaram do quadro "Tem ou Não Tem". No Instagram, nesta quinta-feira, o apresentador publicou uma foto com a Rainha dos Baixinhos. "O que está acontecendo? Isso aconteceu mesmo? Eu…eu…eu(??) tenho um programa pra receber a Xuxa Meneghel na Globo? No sábado à tarde? (cataploft). A sensação é que tá tudo errado, tudo invertido, meu Deus!!", escreveu Mion. Vale lembrar que os dois eram apresentadores da Record.

O apresentador ainda teceu vários elogios a Rainha dos Baixinhos. "E você, Xuxa é a pessoa mais generosa, carinhosa e emocionante que existe!! Poder mergulhar nos seus olhos e só enxergar amor, carinho, admiração e aconchego é um privilégio. E quantas vezes nossos olhos marejaram ontem? Fixados. Como é bom olhar no olho de alguém que olha de volta! Que fixa o olhar e abre a porta! Você representa tanto pra mim! E agora então…depois do papo de ontem…meniiiiinaaa!Deus te usou de uma forma linda na minha vida! Só a gente sabe e é assim que tem que ser! Hey, te amo", destacou.

Nos comentários, Fábio Porchat brincou: "Quem você tirou no Família Record, Mio….. não peraí erramos é o do Fantástico agora". Os internautas também curtiram o encontro. "Ansiedade me define! Amo e admiro demais a Xuxa e mulher que ela se tornou! E você Mion é a expressão do amor verdadeiro! Vai ser épico", afirmou um. "Maravilhosos! Isso sim, que são apresentadores. Rede Globo acorda, trás a Xuxa para programação. Um grande Acerto trazer Mion", pediu outro.