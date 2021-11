Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda - reprodução do instagram

Zezé Di Camargo e Graciele Lacerdareprodução do instagram

Publicado 24/11/2021 17:35 | Atualizado 24/11/2021 17:37

Rio - Graciele Lacerda deu detalhes de sua relação com o cantor Zezé Di Camargo nesta quarta-feira (24) em suas redes sociais e surpreendeu os fãs. Em seu stories do Instagram, a influenciadora de 41 anos contou que o casal não se deixa cair na rotina. "Às vezes a gente quer sair e fazer alguma coisa diferente. Sair para jantar, para um motel... tem que fazer isso também. Não é só namorar em casa, não", revelou.

fotogaleria

Graciele trouxe o assunto quando contou que estenderam um jantar com Gabi Martins e Tierry e acordou de ressaca. "Eu não bebi muito ontem, mas acho que o que eu misturei não deu bom, não. Deu ruim. Só estou aqui pela glória de Deus. Pensa num trem, na ressaca, sei lá com o que eu tô. Eu tô ruim. Ontem a gente saiu para jantar e tomou vinho. Depois a gente saiu para namorar e eu pedi um drink de gin. Só tomei um, mas misturou com o vinho. Não tá bonito aqui. Antigamente eu ainda conseguia beber, hoje eu não consigo mais. Estou muito ruim para beber. Daqui a pouco estou parando. A gente curte horrores e no outro dia se arrepende. Bora curar essa ressaca. Vou ver se tomo uma xícara de café", disse.