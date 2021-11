Ana Maria Braga no Mais Você - reprodução de vídeo

Publicado 24/11/2021 17:09

Rio - Ana Maria Braga não cansa de surpreender! No 'Mais Você', desta quarta-feira, a apresentadora aprendeu o passinho 'frango com câimbra', sucesso de um vídeo que viralizou na internet. Ao lado de Ju Massaoka e o coreógrafo Marreta, Ana mostrou sua habilidades na dança.

Marreta revelou o truque para arrasar na coreografia. "É mole, tem que dar a empinadinha e jogar pra um lado e para o outro", disse. Ana se arriscou no funk e destacou: 'Sabe onde tá o segredo do negócio? O balanço do frango? No bumbum".

Veja o vídeo:

Frango com câimbra? Ana Maria Braga se joga no funk! #MaisVocê pic.twitter.com/USeqnGS5wr — Mais Você (@MaisVoce) November 24, 2021

No Twitter, os internautas falaram sobre a performance de Ana Maria no programa. "Bom dia com a Namaria dançando funk as 10h da manhã no 'Mais Voce'. Ana Maria Braga, te amo", comentou um.

Bom dia com a Namaria dançando funk as 10h da manhã no @MaisVoce. @ANAMARIABRAGA te amo pic.twitter.com/Kj1n2BoslC — Nathalia Rodrigues (@Natrodriguesb) November 24, 2021

Outro usuário da rede social brincou: "Ainda bem que a Namaria não ganha a vida dançando funk!!! Adoooro esse ritmo dela… tudo com coisa nenhuma".