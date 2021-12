Andressa Urach e marido, Thiago Lopes - Reprodução

Publicado 01/12/2021 14:35

Rio - Thiago Lopes, marido de Andressa Urach, causou polêmica nas redes sociais ao fazer uma declaração sobre a modelo. Andressa postou uma foto no Instagram exibindo seu barrigão de gravidez e o empresário comentou: "Assim que gosto: bem crente, bela, recatada e do lar".

Muitos internautas criticaram o comentário de Thiago. "Que comentário sem noção. Ela tem que ser o ela quiser, não o que você quer", disse uma pessoa. "Tóxico e manipulador. Isso não é cristianismo. Isso é um abuso psicológico", afirmou outro seguidor de Andressa. "Ninguém é dono de ninguém", disse uma terceira pessoa.

Mas também houve quem defendesse Thiago. "Povo chato. O cara não pode brincar com a própria esposa", disse uma seguidora. "Se ela está s se sentindo bem, está tudo bem também", defendeu outra pessoa.

Polêmicas

O casamento de Andressa Urach e Thiago Lopes é cheio de polêmicas. Os dois passaram um tempo separados e fizeram as pazes após a modelo, que espera o primeiro filho do casal, ameaçar voltar para a prostituição.

"Acho que foi importante a gente passar por essa fase difícil para entender o que a gente quer da vida e lutar pela nossa família. Fiquei muito feliz por ele lutar por mim, porque eu já tinha casado anteriormente com o pai do Arthur e não tinha dado certo. Então, não acreditava mais no amor quando conheci meu marido. Eu me apaixonei por ele, sou apaixonada, amo ele", disse Andressa Urach sobre a separação.