01/12/2021

Rio - Lívia Andrade, 38 anos, foi uma das convidadas do programa "Que História é Essa Porchat?", do canal GNT, desta terça-feira (30). Na ocasião, a apresentadora contou que realizou um tratamento um tanto quanto diferente e que a deixou completamente constrangida.

Lívia, que relatou sofrer com muitas alergias, precisou buscar soluções alternativas para tentar melhorar. "Eu tenho umas alergias, rosácea. É bem complicado, é um processo inflamatório e tem que conviver com ela", iniciou.

"Chega um momento que eu tomava antibiótico e não resolvia e eu tinha que procurar um tratamento alternativo. Eu estava naquela loucura de final de ano, começa a pifar tudo. Como eu estava nesse monte de gravação, eu precisava fazer em outra clínica, é uma injeção muscular, um soro com ozônio e [um procedimento no] ouvido. Beleza, é um tratamento extremamente caro. A primeira crise que eu tive foi R$ 20 mil! A gente reza, acende vela… tudo pela saúde", continuou Lívia.

"Tinha um roupão pendurado, desses de hotel bem chique. Me vestir pra fazer um bagulho no ouvido? Tá. Eu falei: que delícia esse cheiro de café (…) e ela falou: 'você pode ficar de lado'. Aí eu olhei, era um bule de café muito diferente do comum, mas a gente nunca sabe. 'Então amor, eu vou colocar um litro de café dentro de você pelo toba'. Eu não sabia o que falar. Eu tô tremendo gente (agora pra contar). Eu já tinha pago, custou caro. Me senti quase com uma arma na cabeça", completou a ex-contratada o SBT.