Andressa Urach e Thiago lopesReprodução/YouTube

Publicado 23/01/2022 15:58 | Atualizado 23/01/2022 16:02

Rio - Andressa Urach,de 34 anos, fez uma live no Youtube ao lado do marido, Thiago Lopes. Durante a conversa, ela respondeu perguntas e dúvidas dos seguidores ao vivo. Ao ser questionada sobre uma possível participação no "Big Brother Brasil", ela disse que iria se tivesse autorização do amado.

"Se o Thiago deixasse, eu iria, mas ele não iria deixar. Eu queria, ia ganhar um milhão lá", disse ela, que já participou de "A Fazenda", da Record TV. "Nossa, quanto dinheirão", ironizou o marido, de quem Urach espera um filho, Leon. Ela já é mamãe de Arthur, de 1 anos.