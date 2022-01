Cíntia Dicker e Pedro Scooby - reprodução do instagram

Publicado 23/01/2022 16:57

Rio - Cíntia Dicker matou a curiosidade dos internautas através do Instagram Stories, neste sábado. Esposa de Pedro Scooby, um dos participantes do 'Big Brother Brasil 22', ela revelou até como tem feito para driblar a abstinência sexual na ausência do marido.

"Abstinência nos próximos meses?! Como fazer?", questionou um seguidor à modelo. "Brinquedinhos", respondeu a ruiva, que confessou estar com saudade do surfista: "Morrendo".

Na rede social, Cíntia também contou que nos dias que está com os filhos do surfista e Luana Piovani, Dom, Liz e Bem, ela tem ajuda "da prima do Pedro'. Ao ser questionada sobre ter um bebê, a modelo confessou: 'Não é algo que eu preciso ter nessa vida, mas se vier vou ser a pessoa mais feliz do mundo".