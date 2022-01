Anitta escolhe look ousado e rebola muito em ensaio de seu bloco na Zona Oeste do Rio

Rio - Anitta caprichou na escolha de seu look para comandar o ensaio de seu bloco, no Parque Olímpico, na Zona Oeste do Rio, neste domingo. A fantasia contava com asas de morcego, top de couro, um biquíni cavado e fio-dental, que deixava seu bumbum em evidência. No Instagram Stories, ela falou sobre a escolha da produção. "O tema do meu Carnaval deste ano, se tiver Carnaval, se não tiver, paciência, é universo gamer. É por isso que vocês estão vendo essas roupas super fantasiosas, meio super herói", explicou ela. Durante sua apresentação, Anitta cantou seus maiores hits e não economizou no rebolado.

Evento cheio de famosos

Vários famosos fizeram questão de marcar presença no ensaio do bloco de Anitta. Entre eles estavam: Larissa Manoela, Bruna Griphao e Vitória Strada e Marcella Rica, Giullia Buscaccio, Sarah Andrade, Thais Braz e Gui Napolitano. Amiga da Poderosa, Juliette foi clicada com a cantora no camarim.

