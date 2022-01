Diogo Nogueira e Paolla Oliveira dançam coladinhos em show

Rio - O cantor Diogo Nogueira se apresentou no Vivo Rio, Zona Sul do Rio, neste domingo. Ao ver sua namorada, Paolla Oliveira, em uma pequena área VIP no local, o sambista não resistiu e desceu do palco para dançar coladinho com ela. A atriz, inclusive, deu um show à parte com sua beleza. De cropped e saia, ela esbanjou boa forma.





Relatar erro