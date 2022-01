Sem camisa, Rodrigo Santoro se exercita na Zona Sul do Rio

Rio - Rodrigo Santoro, de 46 anos, aproveitou a segunda-feira para se exercitar. Sem camisa, o ator exibiu o corpão em forma durante uma caminhada na orla da praia do Arpoador, na Zona Sul do Rio. Para se proteger do sol forte, ele usou boné e óculos. O marido de Mel Fronckowiak ainda deu exemplo ao usar máscara de proteção facial para se proteger e evitar a propagação da COVID-19.

