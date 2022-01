Ariadna Arantes e Bruna Marquezine marcaram presença no ensaio do bloco de Anitta - Reprodução/Instagram

Publicado 24/01/2022 16:55

Rio - Ariadna Arantes usou suas redes sociais para contar uma situação desconfortável que viveu no último domingo (24), durante o ensaio do bloco de Anitta . Em seus Stories do Instagram, a ex-BBB revelou que Bruna Marquezina a ajudou a se defender de um homem não identificado que a abordou de forma agressiva.