Tudo em paz! Bruna Marquezine vai ao ensaio do bloco de Anitta

Rio - Bruna Marquezine curtiu o ensaio do bloco de Anitta, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, na noite deste domingo. A atriz estava acompanhada pela ex-BBB Rafa Kalimann. A presença de Bruna no show da cantora deixou muita gente surpresa, já que existia um rumor de que as duas não se davam bem.

Bruna e Anitta teriam se estranhado após uma suposta ficada de Anitta com Neymar no Carnaval de 2019. Mas, pelo que tudo indica, a paz reinou. As duas foram vistas se cumprimentando com um abraço nos bastidores do evento. Famosos como Larissa Manoela, Pocah, Nicole Bahls, e mais celebridades também prestigiaram o evento.

Relatar erro