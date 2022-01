Maira Cardi vai processar Paulo Vieira - reprodução do instagram

Maira Cardi vai processar Paulo Vieirareprodução do instagram

Publicado 25/01/2022 16:58

Rio - Dentro da casa do 'Big Brother Brasil 22' o clima é de paz. Mas fora do reality já tem fogo no parquinho. É que Maíra Cardi não gostou nada de ser acusada de gordofobia por Paulo Vieira. Através do Instagram, nesta terça-feira, a coach soltou o verbo e disse que vai processar o artista.

fotogaleria

Pow o Paulo Vieira excluiu o tweet mas confesso que pensei a mesmíssima coisa kkkkk pic.twitter.com/mCxMTscRC5 — Rosa Estrada (@onwiththeaction) January 24, 2022

No Instagram, a coach de emagrecimento fez um desabafo e mandou a real para Paulo Vieira. "Gente, é óbvio que é uma brincadeira. Prefiro acreditar que as pessoas entenderam que foi uma brincadeira e quiseram agir na maldade, fingir que não entenderam, porque gostam de holofotes, de palco. Então, tá bom, você vai dar palco lá no juiz, lá na Justiça. Você me acusou de gordofobia, que é inadmissível, que tenho repúdio, repulsa. Eu trabalho com emagrecimento e o Brasil sabe disso. Eu e minha equipe emagrecemos mais de 500 mil pessoas. Então, se tem uma pessoa que tem o lugar de fala dentro do emagrecimento, essa pessoa sou eu. Se tem alguém que conhece a dor de uma pessoa que luta por respeito, que sofre junto com essa luta, esse alguém sou eu. Eu não admito que isso seja colocado de uma outra forma".



Maíra ainda disse que ficou chateada com a situação. "Acho um absurdo um artista grande pegar um fragmento sem entender nada, sem ver que, nitidamente, era uma brincadeira e levar para um lugar que não cabia. Em momento nenhum tem fala gordofóbica. Isso não vai ficar impune. Essa pessoa vai ser processada. Eu não admito que se brinque com uma coisa tão séria, com uma dor tão séria, que é minha vida, meu trabalho".

Em seguida, ela explicou o processo de emagrecimento de Arthur, que perdeu 9kg antes de entrar no reality show. "30 dias antes do meu marido entrar no reality, ele pediu minha ajuda e a minha equipe de nutrição começou a fazer um trabalho para que ele emagrecesse. Ele perdeu 9kg antes 30 dias dele entrar. Quando eu brinco que não é pra ele comer pão, é em cima do cardápio que ele escolheu junto com a equipe e está seguindo a dieta proposta. Quando eu brinco com o pão eu também me refiro ao lado da saúde, ao glúten, que é extremamente inflamatório, causa um monte de alergia. Não tem nada a ver com essa vertente tóxica, venenosa que está saindo aí".

Por fim, a esposa de Arthur Aguiar relembrou um vídeo de Paulo fazendo piada sobre pessoas acima do peso. "Acabei de receber um pedaço de um trabalho seu, onde talvez muitas pessoas entendam como gordofobia. Será que quando você me chamou de gordofóbica, você estava falando sobre o que eu disse ou sobre o que tem dentro de você? Reavalie", disse ela, antes de compartilhar as imagens.