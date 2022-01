Gil do Vigor - Reprodução

Publicado 25/01/2022 18:49

Rio - Gil do Vigor usou o Twitter, nesta terça-feira (25), para criticar o clima de harmonia entre os participantes do "Big Brother Brasil 22", da TV Globo. O economista não gostou da falta de movimentação no jogo.

"Eu estou chateado, sério mesmo! Uma chance única e o povo quer cantar e dormir. Afff! Melhor ser cancelado do que viver assim (pois isso não é vida real)", escreveu.



A colega de confinamento do economista no "BBB 21", Sarah Andrade, também reclamou do clima de paz na casa. "Uma hora dessa eu já estaria teorizando quem iria para o paredão na próxima semana. Cadê o pessoal falando de jogo?", questionou.



A atual edição do reality show tem sofrido críticas dos internautas pela falta de brigas e desentendimentos. Tiago Abravanel chegou a sugerir um boicote ao jogo da discórdia que acontece toda segunda-feira e irritou ainda mais os telespectadores do programa.