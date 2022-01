Neymar tieta Kanye West e presenteia rapper com camisa do PSG - Reprodução Internet

Publicado 26/01/2022 11:59 | Atualizado 26/01/2022 12:01

Rio - O jogador de futebol Neymar ficou feliz da vida ao conhecer o rapper Kanye West, que recentemente mudou seu nome para "Ye". O jogador do PSG postou no Instagram, nesta quarta-feira, uma foto em que aparece tietando o cantor. "Prazer em te conhecer, lenda", disse Neymar na legenda da imagem.

O encontro aconteceu após Kanye assistir a um treino do PSG, em Paris, na França. O rapper está no país por conta da semana de moda e aproveitou para ir ao treino e falar com os jogadores no vestiário. Neymar presenteou o cantor com uma camisa do time feita especialmente para ele, personalizada com o número 10 e seu nome, "Ye", nas costas.