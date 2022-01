Juliette descarta comparações com Eslovênia, do 'BBB 22' - Reprodução/Instagram/Globo

Juliette descarta comparações com Eslovênia, do 'BBB 22'

Publicado 26/01/2022 14:29

Rio - Juliette Freire revelou que está ciente das comparações que existem entre si e Eslovênia Marques, que integra o elenco "Pipoca" do "BBB 22". Nesta terça-feira (25), a cantora e influenciadora participou do PodCats, com Virgínia Fonseca e Camila Loures, e descartou a relação apesar das semelhanças que tem com a modelo, como o fato de ambas terem nascido na Paraíba.

"É estereótipo. Eu entendo que pelo sotaque, tem uma pitadinha de colocar um rótulo. É pelo estereótipo, pela região [Nordeste]. Mas, com um tempinho, isso já cai por terra, a personalidade fala [por si]. É a primeira semana. As pessoas são únicas", declarou a campeã do "BBB 21".

Em outro momento, a artista avaliou sua experiência ao entrar no reality show e relembrou a preocupação que tinha de não se destacar no início do programa. "Na primeira semana eu fui engolida. Eu teria saído [na primeira semana] com certeza. Todo mundo me falava isso, ou você me ama ou pega ranço, e depois que você me conhece você entendeu meu jeito, olhares, expressões, brincadeiras."

"Na primeira vez dificilmente as pessoas me amam, mas depois elas me entendem. Minhas amigas diziam 'se você não for pro primeiro paredão você ganha, o medo é sair na primeira'", completou a ex-BBB, que não apenas foi a vencedora da edição mas também se tornou a ex-participante com mais seguidores no Instagram.