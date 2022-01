Maíra Cardi - IUDE RICHELE

Maíra CardiIUDE RICHELE

Publicado 27/01/2022 17:37

Rio - Maíra Cardi segue de olho na alimentação de Arthur Aguiar, no 'Big Brother Brasil 22', da TV Globo. Após o ator comer tudo o que tinha direito na festa do líder na noite de quarta-feira, a coach de emagrecimento comentou a situação através de seu Instagram Stories.

fotogaleria

"Juro que eu não esperava essa traição em rede nacional. Comendo a gastronomia inteira, meu amor?", reclamou ela, em tom de brincadeira. "Será que dou mais uma chance?", perguntou a ex-BBB aos internautas. Em seguida, Maíra publicou um vídeo de Arthur sem camisa e se derreteu: "Socorro! Eeee, lá em casa... quando você voltar, a gente queima esse pão".

Na casa do 'BBB 22', Arthur listou o que comeu na festa do líder. "Comi japonês. Aí todos os hambúrgueres. Na sequência, fiz o meu prato, aí meti: lasanha, empadão, carne, purê de batata baroa... mano, tudo que tinha de comida, eu botei no prato. Aí, eu terminei esse prato e falei: 'acho que vou comer mais'. Voltei lá e: empadão, lasanha...”, destacou.