Anitta arrasa de jogadora sexy em bloco em São Paulo - reprodução do instagram

Anitta arrasa de jogadora sexy em bloco em São Pauloreprodução do instagram

Publicado 12/02/2022 17:13 | Atualizado 12/02/2022 17:19

Rio - Anitta, de 28 anos, deu um jeito de demonstrar sua torcida pelo Cincinnati Bengals, time de seu affair, Tyler Boyd, no ensaio de seu bloco em São Paulo, neste sábado. No Instagram, a Poderosa publicou imagens caracterizada de 'jogadora' ao lado de Gkay, que optou por um look de 'líder de torcida'. O número do cropped da cantora, 83, é o mesmo usado pelo jogador de futebol americano. Os cliques foram feitos pelo fotógrafo André Nicolau.

fotogaleria

O Cincinnati Bengals participa da final do Super Bowl, neste domingo, em Los Angeles.