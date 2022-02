Que gata! Com look sexy, Anitta mostra corpaço e rebola muito em show na Zona Oeste do Rio

Rio - Anitta caprichou no look para o ensaio de seu bloco no Parque Olímpico, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, neste domingo. A Poderosa usou uma fantasia de 'felina gamer', pintou algumas partes do cabelo de em cor-de-rosa e ainda usou colares em forma de coleira. A produção era bem sexy e deixava em evidência as curvas perfeitas da cantora. Durante a apresentação, Anitta não economizou no rebolado. Vários famosos marcaram presença no evento como Bruna Marquezine, Juliana Paes, Julliette, Aline Campos, ex-Riscado, e Giulia Costa.

Relatar erro