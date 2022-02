Após assumir namoro, Lívian Aragão é clicada ao lado de Jota e dos pais em shopping da Zona Oeste do Rio

Rio - Lívian Aragão curtiu um almoço em família na tarde desta segunda-feira. Após assumir o namoro com João Victor Façanha nas redes sociais, a atriz e digital influencer foi clicada ao lado do amado e dos pais, Renato Aragão e Lilian Aragão, no restaurante de um shopping da Zona Oeste do Rio. Ao deixar o local, o novo casal acenou para o paparazzo ao perceber que estavam sendo fotografados. Lívia não assumia um namoro desde que terminou seu relacionamento com Nicolas Prattes, em 2015. No entanto, na 'Farofa da Gkay', em dezembro do ano passado, ela foi vista aos beijos com MC Pablinho, filho de Valesca Popozuda.