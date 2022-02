Edson Celulari com a esposa, Karin Roepke - Reprodução/Instagram

Edson Celulari com a esposa, Karin RoepkeReprodução/Instagram

Publicado 14/02/2022 15:35

Rio - Edson Celulari aproveitou o Valentine's Day, o Dia dos Namorados que é comemorado em alguns países nesta segunda-feira (14), para compartilhar uma declaração de amor para a esposa, Karin Roepke. O casal espera a primeira filha, Chiara.

fotogaleria O ator publicou uma foto ao lado da mulher grávida. "Dia de São Valentim, padroeiro dos namorados, do amor, do noivado e do casamento. Karin, que alegria estar ao seu lado. Parabéns a todos os casais", escreveu no Instagram.

Karin Roepke também usou as redes sociais para homenagear o marido. "São Valentim foi um supercupido! Me trouxe um namorado, um marido, um amante e o pai da nossa Chiara. Edson, que maravilha compartilhar tanta vida com você!", disse.