Suzana Gullo e Marcos Mion - Reprodução/Instagram

Suzana Gullo e Marcos MionReprodução/Instagram

Publicado 14/02/2022 17:26

Rio - Suzana Gullo, esposa de Marcon Mion, abriu a caixinha de perguntas no Instagram e durante a interação com os seguidores revelou que sofreu um aborto antes de engravidar de sua filha do meio, Donatella, de 13 anos.

fotogaleria "A escolha dos nomes dos seu filhos... Como foi? Por quê?", quis saber um seguidor. Na resposta a influenciadora acabou revelando o aborto sofrido. "Marcos sempre quis um filho com o nome Romeo, por causa do Romeo e Julieta, claro! Donatella foi uma sugestão de uma amiga e eu amei. Queria nomes italianos por sermos descendentes", iniciou a explicação.

"Perdi a Margherita antes da Doninha. Mas ela brilha no céu e é o anjinho da família. Stefano foi um escolha do Romeo. Demos três opções para ele na época", concluiu.