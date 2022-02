Lívian Aragão e João Victor Façanha assumem o namoro - reprodução do Twitter

Publicado 14/02/2022 15:41

Rio - Lívian Aragão, filha de Renato Aragão, deixou o time das solteiras. A atriz e digital influencer assumiu o namoro com o streamer e influenciador, João Victor Façanha, mais conhecido como Jota, no Twitter, neste domingo. Ela publicou uma foto dos dois juntinhos no Twitter e brincou na legenda. "Eu: esse ano não vou namorar. Eu também: ", escreveu.

Eu: esse ano não quero namorar

Eu também: pic.twitter.com/HlDGBwf9E5 — Lívian (@LivianAragao) February 13, 2022

Jota também compartilhou uma imagem com a amada na rede social e falou como se sente. "Agora sim... Tô namorando, quem diria, tô muito feliz depois de tanto tempo", declarou.