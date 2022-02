Diego Defante se machuca após pular do palco e ninguém o segurar - reprodução

Diego Defante se machuca após pular do palco e ninguém o segurarreprodução

Publicado 14/02/2022 19:41 | Atualizado 14/02/2022 19:44

Rio - O humorista Diogo Defante se empolgou até demais durante um show de Luccas Carlos neste domingo. O humorista estava no palco quando decidiu pular na plateia. Só que a manobra, conhecida como stage dive, não saiu como o esperado, já que ninguém segurou ele. Resultado: aparentemente um dente e um braço quebrado.

fotogaleria

Através do Twitter, Diogo tranquilizou os fãs e agradeceu a equipe médica que o atendeu. “To bem rapaziada! Meio danificado, mas agradeço demais ao posto médico, especificamente o posto 2, que cuidou de mim com muito carinho. Repórter doidão no rep festival vem ai” escreveu.

to bem rapaziada! meio danificado, mas agradeço demais ao posto medico, especificamente o posto 2, q cuidou de mim c mt carinho!!

reporter doidao no rep festival vem aí... — LARISSO MAMOELA (@defantediogo) February 14, 2022

O humorista ainda compartilhou o momento da queda em seu Instagram e brincou com a situação. "Eu confiei, po". Os fãs de Diogo se divertiram ao ver as imagens. "O cara beijou o chão, brother", disse um. "O público pode ser cruel", comentou outro. "Mancada, só funciona em show de rock mano", alertou um terceiro.