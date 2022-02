Inês Brasil flertou com o ex-BBB Rodrigo Mussi nas redes sociais - Reprodução/Instagram

Inês Brasil flertou com o ex-BBB Rodrigo Mussi nas redes sociaisReprodução/Instagram

Publicado 14/02/2022 18:45 | Atualizado 14/02/2022 18:45

Rio - Dona de inúmeros memes que viralizaram na internet, Inês Brasil está antenada no "BBB 22" e acompanha até mesmo os participantes que já deixaram o reality show. Nesta segunda-feira (14), a cantora de "Undererê" flertou com Rodrigo Mussi, que foi o segundo eliminado da atração.

fotogaleria

A interação entre os famosos surgiu após o gerente comercial comentar a formação do paredão do último domingo: "Devia ter feito Curso de Teatro antes do BBB", ironizou ao mandar indireta para o ator Arthur Aguiar. Vale lembrar que Rodrigo deixou a casa mais vigiada do país após protagonizar uma série de conflitos com o artista.

Depois, Inês não perdeu tempo e comentou a publicação do ex-BBB, se oferecendo para ajudar o paulista: "Verdade, mano, mas, se você quiser, eu sou professora. Tesão, lindo, belo, tô te esperando. 'Mussi' de uva, adoro", escreveu a dançarina, acrescentando vários emojis como corações, bananas e berinjelas. Rodrigo reagiu à postagem com bom humor, rindo do comentário: "My teacher", respondeu.

Confira: