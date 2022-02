Andressa Urach e o filho Leon - Reprodução/Instagram

Publicado 14/02/2022 15:45

Rio - Andressa Urach explodiu o fofurômetro de seus seguidores, nesta segunda-feira (14), ao compartilhar uma foto de seu filho Leon, que nasceu na última sexta-feira. A influenciadora publicou em seu Instagram um clique em que o bebê aparece com os bracinhos levantos, esbanjando fofura durante uma soneca.

"Leon bem pleno! Nenhum boleto para ele pagar (risos) A imagem mais fofa que você vai ver hoje", escreveu a ex-vice Miss Bumbum na legenda da postagem. Os fãs da modelo também se derreteram pelo neném nos comentários da publicação: "Coisinha mais fofa", escreveu um internauta. "Tão lindo", babou outra seguidora. "Ele é todo perfeitinho", acrescentou outra pessoa.

O recém-nascido é seu primeiro filho do relacionamento com Tiago Lopes e chegou ao mundo prematuro, com 34 semanas de gestação, mas não precisou ir para a UTI da maternidade onde nasceu, no Rio Grande do Sul. Andressa também é mãe de Arthur, de 16 anos.

