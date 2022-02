Raul Gazolla - Reprodução/Youtube

Raul GazollaReprodução/Youtube

Publicado 14/02/2022 14:38

Rio - Durante entrevista para o podcast "Connect Cast", no Youtube, Raul Gazolla falou sobre o assassinato de sua esposa, Daniella Perez, em 1992. A atriz foi morta pelo então colega de elenco, Guilherme de Pádua e sua mulher na época, Paula Thomaz.

fotogaleria "Esse ano faz 30 anos do assassinato da Dani. A gente supera uma morte por acidente, uma morte por doença, a gente suporta uma morte de um ente querido… Mas quando é assassinato… eu posso conviver com isso, mas superar é outra coisa", desabafou.

O ator afirmou durante o bate papo que não perdoa os assassinos de Daniella Perez. "Não sou espiritualmente evoluído a ponto de perdoar. Como diz a Gloria [Perez, mãe de Daniella], 'nem Jesus perdoava'. Eu vou perdoar? Quem sou eu para perdoar, bicho? O cara dá 18 facadas na minha mulher e eu vou perdoar? Logo depois, está livre", disse.

Raul Gazolla ainda afirmou que, ao contrário da versão apresentada por Guilherme de Pádua, a motivação do crime não foi passional. "O assassinato da Dani gerou muita dúvida no povo. O assassino diz que teve um caso com a Dani e que foi um crime passional, mas foi provado que ele nunca teve caso com ela. Isso nunca foi verdade", garantiu.

O ator comentou a decisão da justiça na qual os assassinos de Daniella Perez devem pagar uma indenização para a mãe da atriz. "Eles agora foram condenados a pagar uma multa pelo assassinato da Dani. Mas não existe dinheiro que pague uma lágrima que a Gloria e eu passamos", lamentou.