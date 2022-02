As ex-BBBs Bianca Andrade e Marcela McGowan posam juntas em viagem à Trancoso, na Bahia - Reprodução/Instagram

As ex-BBBs Bianca Andrade e Marcela McGowan posam juntas em viagem à Trancoso, na BahiaReprodução/Instagram

Publicado 14/02/2022 17:33

Rio - Marcela McGowan usou seu Instagram, nesta segunda-feira (14), para compartilhar uma sequência de cliques tirados ao lado de Bianca Andrade, a Boca Rosa, durante viagem à Trancoso, na Bahia. As ex-participantes do "BBB 20" posaram em clima descontraído e a médica aproveitou para celebrar a amizade que nasceu no reality show da TV Globo.

fotogaleria

"A gente quase não tem fotos juntas, porque nossos encontros são iguais essa viagem: tem conversa fiada, risada, quantidades obscenas de comidas e vinho, mais risada, conversa séria sobre negócios, cheirinhos no baby Cris, mais vinho, lembranças de BBB, mais risadas e quando vemos já estamos descabeladas e sem condições de fotos", descreveu Marcela, de forma bem-humorada.

A ginecologista ainda rasgou elogios para a influenciadora: "Eu amo conhecer a Boca Rosa, um dos maiores ícones e empresárias desse país e amo mais ainda conhecer a Bianca, menina mulher foda, mãe amorosa, amiga acolhedora. Te amo Biazita! Já quero mais viagens", completou.

Nos comentários, fãs e amigos elogiaram a dupla: "Vocês são perfeitas", disparou um internauta. "Lindas", escreveu Gizelly Bicalho, que também esteve no "BBB 20". "Amo vocês, minhas princesas", declarou a cantora Luiza, noiva de Marcela.

Confira: