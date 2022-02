Bianca Andrade, mais conhecida como Boca Rosa, posa de biquíni na Bahia - reprodução do instagram

Bianca Andrade, mais conhecida como Boca Rosa, posa de biquíni na Bahiareprodução do instagram

Publicado 14/02/2022 14:54

Rio - Bianca Andrade, mais conhecida como Boca Rosa, exibiu as curvas perfeitas ao publicar uns cliques de biquíni, no Instagram, nesta segunda-feira. A ex-BBB posou toda estilosa para as fotos em uma das praias de Trancoso, na Bahia, onde está curtindo uns dias de descanso com Cris, seu filho de 6 meses com Fred.

"Viver um ano em segundos, não achar sonhos besteira", escreveu a digital influencer e empresária na legenda das imagens. Amigos e fãs de Bianca se derreteram por ela. "Sou amiga da mais gata do Brasil", comentou Marcela Mc Gowan. "Uma barbie surgindo no meu feed, lindíssima!", destacou um fã. "Um corpo é um corpo", elogiou um terceiro.