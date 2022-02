Yasmin Brunet - Reprodução: internet

Publicado 14/02/2022 14:01 | Atualizado 14/02/2022 15:05

Rio - As coisas não estão nada fáceis para Yasmin Brunet desde o anúncio da separação da modelo com o surfista Gabriel Medina. Na manhã desta segunda-feira (14), Yasmin falou através dos stories do Instagram sobre uma onda de comentários machistas que vem recebendo após o término do seu casamento.

"Sororidade... Todo mundo enche a boca para falar. Mas na hora de praticar é exatamente o contrário. Vejo cada coisa", começou ela.

"A maldade do ser humano ainda me impressiona. Vejo mulheres falando de feminismo e sororidade, mas na primeira oportunidade apedrejam as outras. Como pedir respeito se não respeitamos umas às outras?", completou Yasmin.