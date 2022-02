Juliette curte uns dias de descanso em Angra dos Reis com a família e os amigos - reprodução do instagram

Publicado 13/02/2022 14:45

Rio - Juliette arrancou suspiros dos internautas ao publicar algumas fotos de biquíni no Instagram, neste sábado. Nas imagens, a campeã do 'BBB 21' aparece cheia de estilo e esbanja boa forma. A cantora está em Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio, com familiares e amigos.

"Uma fugidinha pra relaxar com os meus!", escreveu a cantora na legenda. Não demorou muito para amigos e fãs da paraibana reagirem as imagens. "Linda", comentou Bruna Marquezine. "Você merece esse descanso", disse um fã. "Mulher deixa nós respirar. É um flash atrás do outro", brincou outro.