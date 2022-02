Em chá revelação, Paula Amorim e Breno Simões se emocionam ao descobrirem sexo do bebê

Rio - Campeã do 'No Limite', Paula Amorim espera um menino! O anúncio foi feito em uma chá revelação, neste sábado. O pequeno se chamará Theo e é fruto do relacionamento da digital influencer com Breno Simões. O momento da descoberta do sexo da criança foi repleto de emoção. O papai do ano, por exemplo, não segurou as lágrimas. O evento contou com a presença de familiares e amigos dos dois. Entre os famosos estavam: Munik Nunes e o namorado, o empresário Paulinho Simão, Elana, Viegas, Jakelyne Oliveira, Flávia Viana, Marcelo Zangrandi, Aline Gotschalg e Isabella Cecchi. Vale lembrar que Paula e Breno, que estão noivos desde o ano passado, se conheceram no 'Big Brother Brasil 18', da TV Globo.

