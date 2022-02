Em show de Anitta, Gil do Vigor desce do palco e dá beijão em homem da plateia - AgNews/Reprodução

Publicado 13/02/2022 13:19

Rio - Gil do Vigor curtiu bastante o show da cantora Anitta neste sábado, em São Paulo. Além de cantar e rebolar com a poderosa, ele teve seu momento "cachorrada" ao descer do palco da artista e beijar um bonitão anônimo na plateia.

Nos registros que circulam na internet, é possível ver o ex-BBB se afastando de Anitta para descer e beijar o homem na plateia. O momento, claro, levou as milhares de pessoas presentes ao delírio e virou assunto na web. Confira o vídeo:

GIL DO VIGOR DESCENDO DO PALCO PRA BEIJAR UM HOMEM pic.twitter.com/5CDMuhx0f3 — pet (@petcomenta) February 12, 2022

Criticado por alguns internautas, Gil argumentou que vai continuar curtindo a vida como deseja, principalmente depois de se esconder sua orientação sexual por tanto tempo. "Passei anos com medo, me escondendo e negando ser quem eu sou! Por isso, hoje eu beijo mesmo, me permito viver meus sentimentos e aos homofóbicos que julgam uma gay por beijar, eu não vou parar! Nós nascemos para sermos livres e não tem problema em amar e se permitir", escreveu.



"E digo mais, os vigorosos que querem me beijar também, se inscrevam no meu quadro 'Solteiros Para o Gil' do 'Mais Você'. Vigora", completou o economista, que vai ter um quadro de namoro no programa apresentado por Ana Maria Braga nas manhãs da TV Globo.



E digo mais, os vigorosos que querem me beijar também, se inscrevam no meu quadro Solteiros Para o Gil do Mais Você. Vigoraaaa! — GIL DO VIGOR (@GilDoVigor) February 13, 2022

Houve quem lembrasse que a pandemia não acabou e que, por isso, deve-se evitar aglomerações e contato direto sem máscara. "Legal, mas em 24 horas 800 e poucas mortes. Na TV é ela frescura de não abraçar. Falam evitam aglomeração mais são os primeiros a fazer. Médicos, enfermeiros e etc estão mega exaustos e o povo fazendo aglomeração. Brasil até o meio do ano vai entrar em colapso novamente", disparou uma seguidora, que foi respondida por outra. "Covid só passa em beijo gay, né?", ironizou.