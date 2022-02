Aline Campos - Reprodução/Instagram

Publicado 14/02/2022 09:06

Rio - A influenciadora Aline Campos, de 34 anos, mostrou as curvas ao posar de biquíni branco neste domino. Ela, que ficou conhecida como Aline Riscado, surgiu à beira de uma piscina ao curtir dia de sol no Rio de Janeiro e arrancou elogios dos seguidores do Instagram.

Para tirar as fotos, a modelo optou por um biquíni branco com amarração nas laterais. Ela ainda usou um pingente de prata e fez muito carão em uma selfie bastante sensual. "Linda, maravilhosa demais", disse um seguidor. "Que mulher", escreveu outro. "Maravilhosa", elogiou uma admiradora.