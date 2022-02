Romário e Marcelle Ceolin - Reprodução/Instagram

Publicado 14/02/2022 08:38

Rio - Romário, de 56 anos, e Marcelle Ceolin, de 31, não escondem que estão apaixonados! O novo casal aproveitou o fim de semana para curtir o REP Festival, maior festival de rap do país que aconteceu no Parque dos Atletas, na Zona Oeste do Rio. Os dois posaram coladinhos enquanto curtiam shows de Xamã e Filipe Ret.

Ao compartilhar cliques dos dois, o ex-jogador chamou a amada de "a braba" e posou com um sorrisão. Ele também fez registros ao lado dos amigos que estavam presentes e do rapper Ari, uma das atrações do festival que reuniu milhares de pessoas.

Marcelle é dona de uma marca de óculos, jornalista e pós-graduada em Moda. Tem cerca de 40 mil seguidores nas redes sociais.